СБУ взяла чоловіків, які підпалювали будівлі та автівки військових у двох областях України

Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція стверджують, що затримали двох осіб, які виконували завдання російських спецслужб, підпалюючи будівлі та авто у двох областях України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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За даними правоохоронців, підозрюваними виявилися місцеві жителі, які через Telegram-канали шукали легкого заробітку.

Їм доручили підпалювати об’єкти, серед яких будівлі українських державних установ, а також автомобілі Сил оборони.

На Київщині затримали 18-річного хлопця з Кагарлицького району. Він підпалив будівлю місцевої громади, розбивши вікно та вливши туди легкозаймисту речовину, стверджують правоохоронці.

"Фігурант зафільмував відео загоряння на камеру телефона та надіслав "звіт" російському куратору. Після виконання першого завдання він мав братися до другого – спалити будівлю Укрпошти у сусідньому населеному пункті. Втім, він не встиг цього зробити, оскільки був затриманий по гарячих слідах", – зазначають у СБУ.

У спецслужбі додали, що також у Сумах викрили 35-річного безробітного, який підпалив два приміщення військових комісаріатів та три службові автомобілі українських військових.

Обом затриманим повідомили про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ в особливий період та умисне знищення або пошкодження майна.

Підозрювані перебувають під вартою і можуть отримати до 10 років ув’язнення, якщо їхню провину доведуть у суді.