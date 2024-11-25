СБУ взяла мужчин, которые поджигали здания и авто военных в двух областях Украины
Служба безопасности Украины и Национальная полиция утверждают, что задержали двух человек, которые выполняли задачи российских спецслужб, поджигая здания и автомобили в двух областях Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным правоохранителей, подозреваемыми оказались местные жители, которые через Telegram-каналы искали легкий заработок.
Им поручили поджигать объекты, в том числе здания украинских государственных учреждений, а также автомобили Сил обороны.
В Киевской области задержали 18-летнего парня из Кагарлыкского района. Он поджег здание местной громады, разбив окно и влив туда легковоспламеняющееся вещество, утверждают правоохранители.
"Фигурант снял видео возгорания на камеру телефона и отправил "отчет" российскому куратору. После выполнения первого задания он должен был браться за второе – сжечь здание Укрпошты в соседнем населенном пункте. Впрочем, он не успел этого сделать, поскольку был задержан по горячим следам", – отмечают в СБУ.
В спецслужбе добавили, что также в Сумах разоблачили 35-летнего безработного, который поджег два помещения военных комиссариатов и три служебных автомобиля украинских военных.
Обоим задержанным сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ в особый период и умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Подозреваемые находятся под стражей и могут получить до 10 лет тюрьмы, если их вину докажут в суде.
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