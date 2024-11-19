СБУ: 17-летний одессит по заказу россиян совершил теракт возле админздания в Киеве

Заказчики, инструктировавшие подозреваемого, обещали заплатить ему около $2000, однако обещанную сумму он так и не получил

Подозреваемый (Фото: ОГП)

Правоохранители заявили о нейтрализации в Одессе агентурной группы российских спецслужб, в ее состав входили три местных жителя, которые должны были совершать взрывы и поджоги в разных регионах Украины. Среди задержанных – 17-летний юноша, по версии следствия, совершивший теракт в столице. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

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По данным СБУ, в ближайшее время они готовили подрыв самодельного взрывного устройства с многочисленными жертвами на юге Украины.

Им удалось совершить один подрыв в Киеве. Так, в середине ноября этого года 17-летний одессит прибыл в столицу, где заложил взрывчатку у здания одного из государственных органов в Дарницком районе. Взрывное устройство было начинено гвоздями и саморезами, а приводилось в действие модулем дистанционного управления.

В спецслужбе рассказали, что юноша скрывался в съемных квартирах столицы, а впоследствии поездом вернулся в Одессу для совершения новых терактов.

Прокуратура со слов подозреваемого сообщила, что он не знал, что это за здание. Получив геолокацию, юноша перебросил через забор самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями. После этого он отошел на безопасное расстояние и дистанционно привел его в действие.

Теракт парень совершил днем, рассчитывая на то, что в результате таких действий будут жертвы. Впрочем, никто не пострадал. Заказчики, инструктировавшие подозреваемого, обещали заплатить ему около $2000, однако обещанную сумму он так и не получил.

Правоохранители задержали его "на горячем", когда он приобрел составляющие для изготовления взрывчатки.

Кроме того, в ходе спецоперации были задержаны его сообщники – два одессита в возрасте 15 и 20 лет, которые жгли отделения Укрпочты в Николаеве и Одессе.

По версии следствия, все трое молодых людей отдаленно "замыкались" на одного российского куратора, в поле зрения которого попали в Telegram-каналах по поиску "легких" заработков.

Задержанным объявлено о подозрении по двум статьям – о теракте и умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом.

Двое подозреваемых находятся под стражей. Решается вопрос привлечения к ответственности третьего участника вражеской группы. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: ОГП

Фото: ОГП