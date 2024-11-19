СБУ: 17-річний одесит на замовлення росіян здійснив теракт біля адмінбудівлі в Києві

Замовники, які інструктували підозрюваного, обіцяли заплатити йому близько $2000, однак обіцяну суму він так і не отримав

Підозрюваний (Фото: ОГП)

Правоохоронці заявили про нейтралізацію в Одесі агентурної групи російських спецслужб, до складу якої входило троє місцевих жителів, які мали вчиняти вибухи та підпали у різних регіонах України. Серед затриманих – 17-річний юнак, який за версією слідства, здійснив теракт у столиці. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

За даними СБУ, найближчим часом вони готували підрив саморобного вибухового пристрою з численними людськими жертвами на півдні України.

Їм вдалося здійснити один підрив у Києві. Так, у середині листопада цього року 17-річний одесит прибув до столиці, де заклав вибухівку поблизу будівлі одного з державних органів у Дарницькому районі. Вибуховий пристрій був начинений цвяхами та шурупами, а приводився у дію модулем дистанційного керування.

У спецслужбі розповіли, що юнак переховувався в орендованих квартирах столиці, а згодом поїздом повернувся до Одеси для здійснення нових терактів.

Прокуратура зі слів підозрюваного повідомила, що він не знав, що це за будівля. Отримавши геолокацію, юнак перекинув через паркан саморобний вибуховий пристрій, начинений цвяхами. Після цього він відійшов на безпечну відстань і дистанційно привів його в дію.

Теракт хлопець вчинив удень, розраховуючи на те, що внаслідок таких дій будуть жертви. Утім, ніхто не постраждав. Замовники, які інструктували підозрюваного, обіцяли заплатити йому близько $2000, однак обіцяну суму він так і не отримав.

Правоохоронці затримали його "на гарячому", коли він придбав складники для виготовлення вибухівки.

Крім того, під час спецоперації було затримано його спільників – двох одеситів віком 15 і 20 років, які палили відділення Укрпошти у Миколаєві й Одесі.

За версією слідства, всі троє юнаків віддалено "замикалися" на одного російського куратора, у поле зору якого потрапили у Telegram-каналах з пошуку "легких" заробітків.

Затриманим оголошено про підозру за двома статтями – про теракт та умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом.

Двоє підозрюваних перебувають під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності третього учасника ворожої групи. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: ОГП

Фото: ОГП