Дронами та вибухівкою: СБУ взяла чоловіка, який готував вбивства українських військових

45-річний безробітний місцевий житель став агентом ворога після проросійських коментарів у Telegram, зазначають в СБУ

Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

Служба безпеки України затримала у Чернігові чоловіка, який, як стверджується, працював на російські спецслужби, вичиняючи підпали та готуючи вбивства українських військових. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.

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За даними слідства, чоловік займався коригуванням вогню та підпалами, які вважав "тестовими місіями", а згодом планував ліквідацію українських військових.

45-річний безробітний місцевий житель став агентом ворога після проросійських коментарів у Telegram, зазначають в СБУ.

Спочатку за завданням РФ він підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію в Чернігові, згодом почав коригувати удари РФ, орендуючи квартири з видом на військові об'єкти та лікарні, де лікувались поранені українські солдати.

Чоловік також повідомив російському куратору про готовність здійснити фізичну ліквідацію українських військових, плануючи використовувати саморобну вибухівку та дрони-камікадзе.

СБУ затримала його, запобігши подальшим злочинам. Під час обшуків вилучено телефон і комп'ютер, якими він зв’язувався з російським куратором.

Йому вручили підозру у держзраді. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ