Дронами та вибухівкою: СБУ взяла чоловіка, який готував вбивства українських військових
Служба безпеки України затримала у Чернігові чоловіка, який, як стверджується, працював на російські спецслужби, вичиняючи підпали та готуючи вбивства українських військових. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.
За даними слідства, чоловік займався коригуванням вогню та підпалами, які вважав "тестовими місіями", а згодом планував ліквідацію українських військових.
45-річний безробітний місцевий житель став агентом ворога після проросійських коментарів у Telegram, зазначають в СБУ.
Спочатку за завданням РФ він підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію в Чернігові, згодом почав коригувати удари РФ, орендуючи квартири з видом на військові об'єкти та лікарні, де лікувались поранені українські солдати.
Чоловік також повідомив російському куратору про готовність здійснити фізичну ліквідацію українських військових, плануючи використовувати саморобну вибухівку та дрони-камікадзе.
СБУ затримала його, запобігши подальшим злочинам. Під час обшуків вилучено телефон і комп'ютер, якими він зв’язувався з російським куратором.
Йому вручили підозру у держзраді. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.
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