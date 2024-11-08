СБУ: На Кіровоградщині затримали главу МСЕК, яка вимагала хабар у паралізованого військового
Керівницю однієї з районних Медико-соціальних експертних комісій у Кіровоградській області викрито на одержанні хабаря. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про Ірину Корнілову, керівницю Олександрійської міжрайонної МСЕК, а за сумісництвом – депутатку міської ради від Європейської солідарності.
Жінці оголошено про підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За версією слідства, підозрювана обіцяла колишньому військовослужбовцю Збройних Сил України, якого внаслідок отриманого поранення визнано непридатним до військової служби, сприяти у встановленні другої групи інвалідності безстроково. Грошова винагорода становила $2000.
Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.
В СБУ уточнили, що жінка вимагала хабар у паралізованого військовослужбовця. Захисник отримав тяжке поранення у ході боїв за Часів Яр Донецької області навесні 2023 року. Унаслідок поранення ліву сторону тіла військового паралізувало.
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