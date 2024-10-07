Голову Хмельницької МСЕК заарештовано з альтернативою застави у пів мільярда гривень

Арешт триватиме 60 діб, але згодом його може продовжити суд

Фото: Катерина Галко / Еспресо

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі, повідомив Офіс генерального прокурора.

Чиновниці обрали запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави у 500 млн грн.

У пресслужбі Офісу генпрокурора повідомили LIGA.net, що на такому запобіжному заході наполягав прокурор у своєму клопотанні — і суд повністю його задовольнив.

У СІЗО Крупа перебуватиме 60 діб – тобто до 3 грудня, якщо запобіжний захід не продовжить суд.