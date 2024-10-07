Голову Хмельницької МСЕК заарештовано з альтернативою застави у пів мільярда гривень
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі, повідомив Офіс генерального прокурора.
Чиновниці обрали запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави у 500 млн грн.
У пресслужбі Офісу генпрокурора повідомили LIGA.net, що на такому запобіжному заході наполягав прокурор у своєму клопотанні — і суд повністю його задовольнив.
У СІЗО Крупа перебуватиме 60 діб – тобто до 3 грудня, якщо запобіжний захід не продовжить суд.
- Раніше, 3 й 4 жовтня, відбулися обшуки в оселі очільниці Хмельницької МСЕК та її родичів – там знайшли майже $6 млн у різній валюті, а на її робочому місці виявили $100 000, сфальсифіковані медичні документи та списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- Уже 5 жовтня голова МСЕК була затримана й отримала підозру в незаконному збагаченні. У разі доведення провини чиновниця може отримати до 10 років тюрми з конфіскацією усього майна. Хмельницька облорганізація Слуги народу заявила, що ініціює відкликання чиновниці з депутатської посади.
- За фактом обшуків правоохоронці заявляли й про викриття сина посадовиці, який є начальником головного управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області. Наразі про підозру йому не повідомляли.