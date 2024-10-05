"100% буде". Знайдені у голови Хмельницької МСЕК "списки ухилянтів" перевірять – ДБР

Під час перевірок з'ясовуватимуться усі обставини, за яких люди отримували висновки комісії, заявила посадовиця ДБР

ДБР (Фото: Facebook відомства)

Правоохоронці точно перевірятимуть списки можливих ухилянтів, які були знайдені під час обшуків у голови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії. Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.

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Знайдені під час обшуків у посадовиці списки можливих ухилянтів "точно будуть перевірятися", заявила вона.

Під час перевірок з'ясовуватимуться усі обставини, за яких люди отримували висновки МСЕК і чи були ці висновки безпосередньо пов'язані з ухиленням від мобілізації, додала Сап'ян.

За її словами, така перевірка "стовідсотково буде".

Тим часом на Волині обласна влада доручила перевірити рішення МСЕК та військово-лікарських комісій.