"100% буде". Знайдені у голови Хмельницької МСЕК "списки ухилянтів" перевірять – ДБР
Правоохоронці точно перевірятимуть списки можливих ухилянтів, які були знайдені під час обшуків у голови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії. Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.
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Знайдені під час обшуків у посадовиці списки можливих ухилянтів "точно будуть перевірятися", заявила вона.
Під час перевірок з'ясовуватимуться усі обставини, за яких люди отримували висновки МСЕК і чи були ці висновки безпосередньо пов'язані з ухиленням від мобілізації, додала Сап'ян.
За її словами, така перевірка "стовідсотково буде".
Тим часом на Волині обласна влада доручила перевірити рішення МСЕК та військово-лікарських комісій.
- Раніше, 3 й 4 жовтня, відбулися обшуки в оселі очільниці Хмельницької МСЕК та її родичів – там знайшли майже $6 млн у різній валюті, а на її робочому місці виявили $100 000, сфальсифіковані медичні документи та списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- Уже 5 жовтня голова МСЕК була затримана й отримала підозру в незаконному збагаченні. У разі доведення провини чиновниця може отримати до 10 років тюрми з конфіскацією усього майна. Хмельницька облорганізація Слуги народу заявила, що ініціює відкликання чиновниці з депутатської посади.
- За фактом обшуків правоохоронці заявляли й про викриття сина посадовиці, який є начальником головного управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області. Наразі про підозру йому не повідомляли.