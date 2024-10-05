"100% будет". Найденные у главы Хмельницкой МСЭК "списки ухилянтов" проверят – ДБР
Правоохранители точно будут проверять списки возможных уклонистов, найденных во время обысков у председателя Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии. Об этом сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.
Обнаруженные во время обысков у чиновницы списки возможных уклонистов "точно будут проверяться", заявила она.
В ходе проверок будут выясняться все обстоятельства, при которых люди получали выводы МСЭК и были ли эти выводы напрямую связаны с уклонением от мобилизации, добавила Сапьян.
По ее словам, такая проверка "стопроцентно будет".
Тем временем на Волыни областные власти поручили проверить решение МСЭК и военно-врачебных комиссий.
- Ранее, 3 и 4 октября, прошли обыски в доме главы Хмельницкой МСЭК и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Уже 5 октября глава МСЭК была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Хмельницкая облорганизация Слуги народа заявила, что инициирует отзыв чиновницы с депутатской должности.
- По факту обысков правоохранители заявляли и о разоблачении сына должностного лица, являющегося начальником главного управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области. Пока о подозрении ему не сообщали.