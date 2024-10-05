"100% будет". Найденные у главы Хмельницкой МСЭК "списки ухилянтов" проверят – ДБР

В ходе проверок будут выясняться все обстоятельства, при которых люди получали выводы комиссии, заявила чиновник ГБР

ГБР (Фото: Facebook ведомства)

Правоохранители точно будут проверять списки возможных уклонистов, найденных во время обысков у председателя Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии. Об этом сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

Обнаруженные во время обысков у чиновницы списки возможных уклонистов "точно будут проверяться", заявила она.

В ходе проверок будут выясняться все обстоятельства, при которых люди получали выводы МСЭК и были ли эти выводы напрямую связаны с уклонением от мобилизации, добавила Сапьян.

По ее словам, такая проверка "стопроцентно будет".

Тем временем на Волыни областные власти поручили проверить решение МСЭК и военно-врачебных комиссий.