"Заработали на уклонистах более 40 млн грн". СБУ заявила о разоблачении схемы – фото

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила об обезвреживании масштабной преступной группировки, заработавшей более 40 млн грн на схемах для лиц, избегающих мобилизации.

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По данным следствия, во время обысков в Киевской и Харьковской областях у фигурантов изъяли более 1000 медицинских справок и бланков военно-учетных документов для уклонистов, а также 250 поддельных печатей и штампов и деньги, полученные преступным путем.

СБУ заявляет: подозреваемые помогали уклонистам уйти от призыва на основании сфальсифицированных документов военно-врачебных комиссий – и для этого обустроили в своих домах подпольные типографии, где и изготавливали поддельные справки ВЛК о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Готовые подделки подозреваемые подавали в ТЦК для снятия уклонистов с учета, стоили такие услуги $8000-$12000 с одного клиента – и всего на схеме фигурантам удалось заработать более 40 млн грн, утверждают правоохранители.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Потенциальных участников схемы искали по личным связям, в том числе среди действующих военных, пытавшихся незаконно комиссоваться со службы, отметило ведомство.

В общей сложности, 14 фигурантов задержали по местам жительства. Им объявили подозрения по следующим статьям:

→ препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по предварительному сговору группой лиц;

→ злоупотребление влиянием, совершенным по предварительному сговору группой лиц;

→ уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом, совершенное в условиях военного положения.

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Фото: СБУ

Фото: СБУ