Государственное бюро расследований заявило, что разоблачило в Одесской области масштабную схему незаконной переправки мужчин за границу, в которую входил правоохранитель. В Госпогранслужбе сообщили о задержании рекордного количества нарушителей – 47 человек.

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По данным следствия, организатор схемы – одессит, который через соцсети искал мужчин, желающих уехать за границу, и договаривался с ними об оплате. Правоохранитель в свою очередь консультировал водителей, как объехать блокпосты на пути к границе.

21 июня в селе Обжилы Подольского района пограничники остановили "кортеж" в составе четырех микроавтобусов вместе с ехавшим впереди сопровождающим внедорожником, водитель и пассажир, которого играли роль наблюдателей.

ГПСУ отмечает, что в общей сложности они пытались доставить на государственную границу 47 мужчин призывного возраста из Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей. По данным ГБР, остальные 53 не успели добраться до точки сбора.

Организатора и правоохранителя арестовали на 60 суток с правом внесения залога: организатору – 13,6 млн грн, правоохранителю – 3 млн грн.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

29 апреля пограничники на Буковине разоблачили канал незаконной переправки людей через границу – организаторы просили от семерых мужчин от 6000 до 9000 евро.

27 мая ГБР разоблачило многомиллионную схему заработка на уклонистах в Одесском ТЦК – один из чиновников помогал мужчинам корректировать данные для освобождения от службы.

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