Державне бюро розслідувань заявило, що викрило на Одещині масштабну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон, до якої входив правоохоронець. У Держприкордонслужбі повідомили про затримання рекордної кількості порушників – 47 людей.

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За даними слідства, організатор схеми – одесит, який через соцмережі шукав чоловіків, які хочуть виїхати за кордон, та домовлявся з ними про оплату. Правоохоронець своєю чергою консультував водіїв, як об'їхати блокпости на шляху до кордону.

21 червня у селі Обжили Подільського району прикордонники зупинили "кортеж" у складі чотирьох мікроавтобусів разом з супроводжуючим попереду позашляховиком, водій та пасажир, якого відігравали роль спостерігачів.

ДПСУ зазначає, що загалом вони намагались доставити до державного кордону 47 чоловіків призовного віку з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. За даними ДБР, решта 53 не встигли дістатися точки збору.

Організатора та правоохоронця арештували на 60 діб з правом внесення застави: організатору – 13,6 млн грн, правоохоронцю – 3 млн грн.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

29 квітня прикордонники на Буковині викрили канал незаконного переправлення людей через кордон – організатори просили з сімох чоловіків від 6000 до 9000 євро.

27 травня ДБР викрило багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах в Одеському ТЦК – один з посадовців допомагав чоловікам коригувати дані для звільнення від служби.

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