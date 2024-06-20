Клименко: Контрабандистів стало на 30-40% менше – перемкнулись на переправлення людей

До організації схем незаконного вивезення українців за кордон за рік було залучено близько 20 правоохоронців

Ігор Клименко (Фото: ОП)

Контрабандистів в Україні стало менше на 30-40% через те, що деякі ділки почали більше займатися нелегальним переправленням людей за кордон. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, "переключення" з товару на людей є безпечнішим для контрабандистів.

"Коли ви несете коробку з цигарками, це видно, і ми вас зупиняємо – це стаття Кримінального кодексу. Якщо ж ви переправляєте людину, то ні за що, в принципі, не відповідаєте. Можете сказати, що просто тут ходите, дивитесь на природу", – пояснив Клименко.

Глава МВС визнав, що за рік відомство зафіксувало близько двох десятків правоохоронців, які були залучені до схеми незаконного переправлення українців за кордон.

За його словами, міністерство навіть зараз стежить за деякими з них.

9 червня 2024 року речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що після набуття чинності з 18 травня закону про мобілізацію в Україні і надалі фіксуються спроби незаконного перетину кордону, проте їх кількість різко не підскочила.

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