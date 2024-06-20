Глава МВС: Щодня затримуємо десятки людей, які хочуть незаконно перетнути кордон

"Буває 10, буває 20, буває 30", – сказав Ігор Клименко щодо щоденної кількості затримуваних на кордоні українців призовного віку

Ігор Клименко (Фото: ОП)

Щодня правоохоронці затримують "десятки" українців, які намагаються незаконно перетнути кордон. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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"Ми говоримо про десятки людей щодня. Буває 10, буває 20, буває 30. Ми говоримо не тільки про людей, які хочуть переплисти Тису, але й про тих, хто на пунктах пропуску намагається пройти по підробних документах", – сказав він.

Останніх, за його словами, близько 15%.

На запитання щодо кількості чоловіків призовного віку, які у період із початку великої війни намагалися втекти за кордон, Клименко сказав, що "цифри закриті".

9 червня 2024 року речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що після набуття чинності з 18 травня закону про мобілізацію в Україні і надалі фіксуються спроби незаконного перетину кордону, проте їх кількість різко не підскочила.

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