Кулеба – про повернення українців додому: Тут не можна дотискати, потрібні правильні слова

Глава МЗС заявив, що "в Україні можна жити, розвиватися і ростити дітей"

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що "дотискати" українців повертатися з-за кордону неправильно. Натомість потрібно знайти правильні інструменти взаємодії з українськими біженцями, заявив глава відомства на пресконференції з першою леді Оленою Зеленською, передає Укрінформ.

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"Треба знайти правильні слова, правильні інструменти і правильну взаємодію. Тут не можна дотискати", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що уряди країн, в яких перебувають громадяни України, задоволені тим, що українці в них живуть, працюють і адаптуються в їхніх суспільствах, але водночас хочуть допомогти повернути їх додому.

"Вони (уряди країн-союзників. – Ред.) самі знаходяться в дуже вузькому просторі для маневру, тому що ти не можеш робити це примусово. І так само й для нас", – сказав глава МЗС.

Міністр додав, що серед українців за кордоном також є й ті, хто не має куди повертатись, або ж не має можливості це зробити через хворобу, чи необхідність догляду за близькими.

"Я думаю, якщо цю групу відставити вбік, для решти українців, які зараз за кордоном, ми всі присутні в цій залі, ті, хто сьогодні складає сесію в університетах, ходять на роботу в полях, на заводах, у бізнесі, наочний доказ того, що в Україні можна жити, розвиватися і ростити дітей", – підсумував він.

У середині квітня Кулеба сказав, що перебування за кордоном не звільняє чоловіків мобілізаційного віку від обов'язків перед державою.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що рішення про повернення Україні чоловіків призовного віку з-за кордону має ухвалюватися на рівні Євросоюзу.

Литва може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку з-за кордону, заявив старший радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс. За його словами, таке рішення має ухвалюватися на міждержавному рівні.

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