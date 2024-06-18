Кулеба – о возвращении украинцев в Украину: Здесь нельзя дожимать, нужны правильные слова

Глава МИД заявил, что "в Украине можно жить, развиваться и растить детей"

Дмитрий Кулеба (Фото: ЭРА/SERGEY DOLZHENKO)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что "дожимать" украинцев возвращаться из-за границы неправильно. Вместо этого нужно найти правильные инструменты взаимодействия с украинскими беженцами, заявил глава ведомства на пресс-конференции с первой леди Еленой Зеленской, передает Укринформ.

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"Нужно найти правильные слова, правильные инструменты и правильное взаимодействие. Здесь нельзя дожимать", – сказал Кулеба.

Он отметил, что правительства стран, в которых находятся граждане Украины, в то же время довольны тем, что украинцы у них живут, работают и адаптируются в их обществах, но вместе с тем хотят помочь вернуть их домой.

"Они (правительства стран-союзников, – Ред.) сами находятся в очень узком пространстве для маневра, потому что ты не можешь делать это принудительно. И так же и для нас", – сказал глава МИД.

Министр добавил, что среди украинцев за границей также есть и те, кто некуда возвращаться, или же нет возможности это сделать из-за болезни, или необходимости ухода за близкими.

"Я думаю, если эту группу отставить в сторону, для остальных украинцев, которые сейчас за границей, мы все присутствуют в этом зале, те, кто сегодня сдает сессию в университетах, ходят на работу в полях, на заводах, в бизнесе, наглядное доказательство того , что в Украине можно жить, развиваться и растить детей", – подытожил он.

В середине апреля Кулеба сказал, что пребывание за границей не освобождает мужчин мобилизационного возраста от обязанностей государства.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что решение о возвращении Украине мужчин призывного возраста из-за границы должно приниматься на уровне Евросоюза.

Литва может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста из-за границы, заявил старший советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис. По его словам, такое решение должно приниматься на межгосударственном уровне.

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