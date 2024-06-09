ГПСУ: С законом о мобилизации попыток сбежать из Украины больше не стало, но они ежедневны

Попыток сбежать из Украины особо не прибавилось после вступления в силу закона о мобилизации, говорят в ГПСУ

Иллюстративное фото - ГПСУ

После вступления в силу с 18 мая закона о мобилизации в Украине и дальше фиксируются попытки незаконного пересечения границы, однако их количество резко не подскочило. Об этом в эфире телемарафон сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"К сожалению, такие попытки продолжаются. Не могу сказать, что их количество резко увеличилось, но фактически такие попытки остаются ежедневно", – сказал Демченко.

Он отметил, что незаконно пересечь границу пытаются через пункты пропуска, где это можно сделать легально, но нарушители пытаются сделать это с поддельными документами или пытаются прятаться в конструкциях транспортных средств.

Но большинство попыток, по его словам, фиксируется на зеленом участке границы – за пределами пунктов пропуска.

Демченко отметил, что в последнее время большинство таких нарушителей удается выявлять и задерживать на границе с Молдовой и Румынией.

"Хотя и на других участках границы с другими странами Европейского Союза, мы также задерживаем таких нарушителей", – добавил он.

С 18 мая, со дня вступления в силу нового закона о мобилизации, в пунктах пропуска проверяют наличие военно-учетного документа у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

4 июня посольство США в Украине сообщило, что в Украине отменено исключение о "проживании за границей" для выезда из страны лиц с двойным гражданством. В ГПСУ заявили, что такие нормы действовали и раньше.

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