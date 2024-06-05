Выезд за границу мужчин с двойным гражданством. Спикер ГПСУ объяснил причины запрета

Украина не признает двойное гражданство, поэтому для нее все ее граждане остаются ее гражданами со своими обязанностями

Фото: Brookings Institution

Если граждане Украины имеют паспорт другой страны, они в первую очередь рассматриваются исключительно как граждане Украины и на них распространяются ее национальные права и обязанности. Об этом LIGA.net сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, комментируя недавнее сообщение посольства США в Украине.

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"Формулировки, распространяющееся на различных ресурсах о том, что украинцев с двойным гражданством теперь не будут выпускать из страны, мягко говоря, не корректны. В который раз могу отметить, что в Украине запрещено двойное гражданство", – сказал он.

Демченко отметил, что такие нормы действовали и раньше.

Кроме того, на границе пограничники неоднократно выявляли украинцев, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев. Такие граждане всегда привлекаются к определенной законодательством ответственности, объяснил представитель ГПСУ.

"В то же время не стоит путать с гражданами Украины, постоянно проживающими за пределами Украины и имеющими в своих документах соответствующие отметки об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки (штамп) о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины", – заявил Демченко.

По его словам, ранее украинские мужчины с двойным гражданством в возрасте от 18 до 60 на время военного положения также имели возможность выезжать за пределы Украины. Однако с изменением норм законодательства теперь такая возможность для них ограничена.

4 июня посольство США в Украине сообщило, что в Украине отменено исключение по "проживанию за границей" для выезда из страны лиц с двойным гражданством.

С 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, поэтому до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные. Сделать это можно тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.

Вручение повесток в Украине теперь может осуществляться круглосуточно, их вправе вручать не только военные ТЦК, но и представители военных администраций, местной власти и предприятий.

По состоянию на 2 июня данные обновили около 1,5 млн человек. За рубежом с 18 мая из-за Резерва+ данные обновили более 14 000 украинцев в 124 странах. Среди стран-лидеров – Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

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