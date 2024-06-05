Виїзд за кордон чоловіків з подвійним громадянством. Речник ДПСУ пояснив причини заборони

Україна не визнає подвійного громадянства, тому для неї всі її громадяни залишаються її громадянами зі своїми обов'язками

Фото: Brookings Institution

Якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, вони в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України й на них поширюються її національні права й обов’язки. Про це LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи нещодавнє повідомлення посольства США в Україні.

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"Формулювання, що шириться на різних ресурсах про те що українців з подвійним громадянством тепер не випускатимуть із країни, м'яко кажучи, не коректне. Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство", – сказав він.

Демченко зазначив, що такі норми діяли й раніше.

Крім того, на кордоні прикордонники неодноразово виявляли українців, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Такі громадяни завжди притягуються до визначеної законодавством відповідальності, пояснив речник ДПСУ.

"Водночас не варто плутати з громадянами України, які постійно проживають за межами України і які мали у своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України", – заявив Демченко.

За його словами, раніше українські чоловіки з подвійним громадянством у віці від 18 до 60 на час воєнного стану також мали можливість виїздити за межі України. Однак зі зміною норм законодавства тепер така можливість для них обмежена.

4 червня посольство США в Україні повідомило, що в Україні скасовано виняток щодо "проживання за кордоном" для виїзду з країни осіб із подвійним громадянством.

З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, тому до 16 липня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Вручення повісток в Україні тепер може здійснюватись цілодобово, їх мають право вручати не тільки військові ТЦК, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств.

Станом на 2 червня дані оновили близько 1,5 млн людей. За кордоном з 18 травня через Резерв+ дані оновили понад 14 000 українців у 124 країнах. Серед країн-лідерів – Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

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