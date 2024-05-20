Мобілізація. Кабмін дозволив видавати повістки цілодобово
Вручення повісток в Україні здійснюється цілодобово – відповідне рішення ухвалено у постанові Кабінету міністрів від 16 травня.
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Згідно з текстом, вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється уповноваженими особами та групами цілодобово.
Документ можуть вручити:
→ за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання;
→ за місцем роботи, навчання;
→ у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей;
→ територіальних центрах комплектування;
→ на пунктах пропуску (блок-постах);
→ пунктах пропуску через державний кордон.
Постанова набирає чинності синхронно з новим законом про мобілізацію – 18 травня.
- З 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через територіальні центри комплектування (ТЦК), центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.
- Для оновлення даних працює застосунок Міноборони "Резерв+". При цьому зараз функція авторизації у застосунку може працювати не у всіх одночасно через те, що він захищений від DDOS-атак, заявляють у військовому відомстві.
- Президент Зеленський підписав закон, який збільшує штрафи за порушення військового обліку.
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