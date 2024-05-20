Мобілізація. Кабмін дозволив видавати повістки цілодобово

Синхронно з новим законом про мобілізацію набуває чинності і ця постанова

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Вручення повісток в Україні здійснюється цілодобово – відповідне рішення ухвалено у постанові Кабінету міністрів від 16 травня.

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Згідно з текстом, вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється уповноваженими особами та групами цілодобово.

Документ можуть вручити:

→ за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання;

→ за місцем роботи, навчання;

→ у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей;

→ територіальних центрах комплектування;

→ на пунктах пропуску (блок-постах);

→ пунктах пропуску через державний кордон.