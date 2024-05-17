Міноборони запускає мобільний застосунок Резерв+ для призовників: деталі

Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня

Ілюстративне фото: Depositphotos

З 18 травня Міністерство оборони запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів – там можна буде оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі Оберіг. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

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"Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних", – наголосили в Міноборони.

У міністерстві розповіли, що кожен зможе побачити власну інформацію після оновлення даних у застосунку, також ви зможете побачити інформацію з реєстру Оберіг.

Окрім цього, оновити дані можна офлайн в територіальних центрах комплектування або центрах надання адміністративних послуг, які діють у всій країні.

У Міноборони зазначили: якщо громадянин оновлюватиме дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, також отримає відповідну позначку у військовий квиток.

З 18 червня у застосунку Резерв+ також заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

16 травня директорка департаменту ЦНАП КМВА Наталія Шамрай повідомила про те, що наразі відбувається процес підключення адміністраторів центрів надання адмінпослуг до системи. Ця послуга нова і не специфічна для ЦНАПів.

Також вона повідомила про те, що з 18 травня військовозобов'язані у Києві зможуть оновити облікові дані через центри надання адмінпослуг – у столиці до системи обліку приєднано 300 адміністраторів ЦНАПів.

З 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через територіальні центри комплектування (ТЦК), центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.

Робочу версію електронного кабінету вже презентували на засіданні парламентського комітету з нацбезпеки. Нардеп Ігор Копитін (Слуга народу) пояснив LIGA.net, що реєстрація займатиме п'ять хвилин через мобільний застосунок.

Після реєстрації через е-кабінет все одно доведеться фізично йти до ТЦК, щоб пройти військово-лікарську комісію, пояснили LIGA.net нардепи. Однак напряму оновлення даних це вже не стосуватиметься.

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