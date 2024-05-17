З 18 травня у Києві ЦНАПи прийматимуть призовників для оновлення даних

З 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання

Військовий квиток. Ілюстративне зображення (Фото: Depositphotos)

З 18 травня військовозобов'язані у Києві зможуть оновити облікові дані через центри надання адмінпослуг – у столиці до системи обліку підключено 300 адміністраторів ЦНАПів. Про це в ефірі КИЇВ24 розповіла директорка департаменту ЦНАП КМВА Наталія Шамрай.

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З 18 травня, з 09:00 до 18:00, всі ЦНАПи Києва готові приймати військовозобов’язаних, щоб вони могли оновити свої дані – приходити можуть всі охочі.

Шамрай наголосила, що київські ЦНАПи повністю готові приймати людей – черг не передбачається, адже у центрів гарна пропускна здатність.

За словами директорки, центри надання адмінпослуг підключені до відповідної системи. Військовозобов'язані для уточнення військово-облікових даних повинні мати з собою документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення.

"Якщо система з певних причин відмовлятиме, то будемо вирішувати, куди звернутися. Ми всі підключені до системи. У Києві під’єднано майже 300 адміністраторів ЦНАПів. У нас гарна потужність та пропускна здатність, щоб приймати людей", – зазначила вона.

17 травня Шамрай повідомила про те, що наразі відбувається процес підключення адміністраторів центрів надання адмінпослуг до системи. Ця послуга нова і не специфічна для ЦНАПів.

З 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через територіальні центри комплектування (ТЦК), центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.

Робочу версію електронного кабінету вже презентували на засіданні парламентського комітету з нацбезпеки. Нардеп Ігор Копитін (Слуга народу) пояснив LIGA.net, що реєстрація займатиме п'ять хвилин через мобільний застосунок.

Після реєстрації через е-кабінет все одно доведеться фізично йти до ТЦК, щоб пройти військово-лікарську комісію, пояснили LIGA.net нардепи. Однак напряму оновлення даних це вже не стосуватиметься.

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