Міноборони: Електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного

Катерина Черногоренко заявила, що користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина/громадянки

Катерина Черногоренко (Фото: Facebook)

Електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, але громадяни самі будуть вирішувати, користуватися цією функцією чи ні. Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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"Кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, фактично це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина/громадянки", – сказала вона.

За словами Черногоренко, електронний кабінет дасть можливість військовозобов'язаним надати свої дані в будь-якій зручній для них локації, або побачити дані про себе, що містяться в реєстрі, водночас не звертаючись до військкоматів особисто.

"В електронному реєстрі військовозобов'язаних містяться тільки ті дані громадян, які прописані в законі й можуть сприяти зменшенню кількості помилок під час військового обліку. Водночас кожен може подати через електронний інтерфейс ті дані, які вважає за потрібне", – додала заступниця міністра оборони.

16 січня 2024 року Верховна Рада загалом ухвалила закон №10062 щодо цифровізації Збройних Сил України. Він надасть Міноборони можливість посилити кіберзахист та створити єдиний реєстр військовослужбовців.

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