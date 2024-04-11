Рада в цілому схвалила законопроєкт про мобілізацію

11 квітня Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада (Фото: Telegram)

11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Рішення підтримали 283 нардепи.

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"За" проголосували 283 народні депутати, проти – один, утримались – 49.

Парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби за рішенням Ставки верхового головнокомандувача – за це проголосували 227, написав нардеп Ярослав Железняк.

Железняк повідомив, що документ ухвалили в редакції Комітету.

"Всі враховані 31 правка набрали голоси на підтвердження. Без інтриги, окрім правки про демобілізацію (там 227)", — написав депутат.

Голосування за фракціями:

→ Слуга Народу: 192;

→ ЄС: 0;

→ Батьківщина: 2;

→ Платформа за життя та мир: 18;

→ Голос: 16;

→ Відновлення: 16;

→ За майбутнє: 12;

→ Довіра: 15;

→ Позафракційні: 12.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у коментарі журналістці LIGA.net зазначив, що під час голосування були присутні міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Також він зазначив, що командувач об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль виступав із закликом голосувати за закон.

Гончаренко раніше виклав основні положення законопроєкту, які дійшли до другого читання:

→ залишається норма про право на звільнення зі служби людей з інвалідністю;

→ є можливість звільнитися зі служби після полону;

→ чоловіки, визнані обмежено придатними, зобовʼязані будуть пройти переогляд протягом 12 місяців;

→ ті, хто отримав 2 та 3 групи інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців) підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;

→ військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;

→ передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів;

→ також планується обмежити керування транспортними засобами військовозобов’язаним на вимогу ТЦК.

У першому читанні законопроєкт ухвалили 7 лютого, але тоді депутати ухвалили документ без пропозицій профільного комітету ВРУ. На подання правок у нардепів було два тижні, тому прогнозувалося, що законопроєкт в цілому ухвалять у кінці лютого.

Проте, тоді до документа внесли понад 4300 правок. В результаті Комітет ВР із питань нацбезпеки і оборони лише 9 квітня погодив текст законопроєкту до другого читання.

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