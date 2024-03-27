Міноборони назвало ключові пункти законопроєкту про мобілізацію та військову підготовку
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Міністерство оборони виокремило основні нововведення, передбачені законопроєктом про мобілізацію та військову підготовку. Зокрема, це зниження мобілізаційного віку та впровадження базової військової підготовки для повнолітніх.

Законопроєкт №10449, який 7 лютого був прийнятий за основу і наразі готується до другого читання у Верховній Раді, передбачає:

→ мобілізація пропонується від 25 до 60 років;

→ з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка;

→ від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян;

→ замість строкової запроваджується базова військова служба на термін п’ять місяців у мирний час і три місяці у воєнний;

→ громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;

→ громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Міноборони назвало ключові пункти законопроєкту про мобілізацію та військову підготовку
Інфографіка – Міноборони
  • 26 березня комітет Ради з питань нацбезпеки та оборони відхилив пропозиції, за якими молоді люди від 18 років не могли обирати час проходження базової військової підготовки під час воєнного стану — і, відповідно, могли б бути мобілізовані. Люди самостійно обиратимуть, коли проходити цей вишкіл.
  • 27 березня комітет відхилив правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки.
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