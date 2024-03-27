Міноборони назвало ключові пункти законопроєкту про мобілізацію та військову підготовку

Мобілізаційний законопроєкт Рада 7 лютого прийняла за основу. Наразі він готується до другого читання

Ілюстративне фото: Depositphotos

Міністерство оборони виокремило основні нововведення, передбачені законопроєктом про мобілізацію та військову підготовку. Зокрема, це зниження мобілізаційного віку та впровадження базової військової підготовки для повнолітніх.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Законопроєкт №10449, який 7 лютого був прийнятий за основу і наразі готується до другого читання у Верховній Раді, передбачає:

→ мобілізація пропонується від 25 до 60 років;

→ з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка;

→ від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян;

→ замість строкової запроваджується базова військова служба на термін п’ять місяців у мирний час і три місяці у воєнний;

→ громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;

→ громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Інфографіка – Міноборони