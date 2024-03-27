Міноборони назвало ключові пункти законопроєкту про мобілізацію та військову підготовку
Міністерство оборони виокремило основні нововведення, передбачені законопроєктом про мобілізацію та військову підготовку. Зокрема, це зниження мобілізаційного віку та впровадження базової військової підготовки для повнолітніх.
Законопроєкт №10449, який 7 лютого був прийнятий за основу і наразі готується до другого читання у Верховній Раді, передбачає:
→ мобілізація пропонується від 25 до 60 років;
→ з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка;
→ від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян;
→ замість строкової запроваджується базова військова служба на термін п’ять місяців у мирний час і три місяці у воєнний;
→ громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;
→ громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.
- 26 березня комітет Ради з питань нацбезпеки та оборони відхилив пропозиції, за якими молоді люди від 18 років не могли обирати час проходження базової військової підготовки під час воєнного стану — і, відповідно, могли б бути мобілізовані. Люди самостійно обиратимуть, коли проходити цей вишкіл.
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