Бронювання від мобілізації. Нардеп: Правки про 35 000 грн та подібні були відхилені комітетом

Нардеп від Слуги народу Ігор Копитін каже LIGA.net, що принцип "війни для бідних" є "неприпустимим"

Верховна Рада (Фото пресслужби)

Правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, були відхилені комітетом Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це в коментарі LIGA.net розповів нардеп від Слуги народу, член профільного комітету Ігор Копитін.

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Обговорення відбулося 25 березня, як раніше повідомляв Юрій Здебський з оборонного комітету.

За словами Копитіна, були окремі пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, але вони були відхилені "навіть без обговорення".

"Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо!" – наголосив нардеп.

Копитін зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд.

"Можливо, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування", – додав він.

ДОВІДКА У парламенті запропонували У парламенті запропонували ініціативу щодо бронювання шляхом сплати щомісячного військового збору в розмірі 20 000 грн. Це середня заробітна плата по країні. Йдеться про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критеріїв. У Кабміні та Офісі президента обговорюють іншу модель – з прив'язкою до зарплати, починаючи з 35 000 грн. Для таких працівників має бути передбачене автоматичне бронювання.

25 березня голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що економічне бронювання від мобілізації принесе бюджету 200 млрд грн на рік.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

Нардеп від СН Юрій Здебський повідомив, що у новоухваленому законі №10313 більше не розглядають чоловіків призовного віку "обмежено придатними", залишається норма про повну "придатність або непридатність".

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