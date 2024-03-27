Бронювання від мобілізації. Нардеп: Правки про 35 000 грн та подібні були відхилені комітетом
Правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, були відхилені комітетом Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це в коментарі LIGA.net розповів нардеп від Слуги народу, член профільного комітету Ігор Копитін.
Обговорення відбулося 25 березня, як раніше повідомляв Юрій Здебський з оборонного комітету.
За словами Копитіна, були окремі пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, але вони були відхилені "навіть без обговорення".
"Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо!" – наголосив нардеп.
Копитін зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд.
"Можливо, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування", – додав він.
25 березня голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що економічне бронювання від мобілізації принесе бюджету 200 млрд грн на рік.
- Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.
- Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.
- Нардеп від СН Юрій Здебський повідомив, що у новоухваленому законі №10313 більше не розглядають чоловіків призовного віку "обмежено придатними", залишається норма про повну "придатність або непридатність".
Читайте також: Мобілізація. Комітет розгляне ще 700 правок, тоді закон буде готовий більш ніж на 80%