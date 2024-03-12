Бронювання від мобілізації. У комітеті Ради розповіли: Існує дві моделі законопроєкту

Одна з моделей – ініціатива Офісу президента про бронювання людей, які отримують від 35 000 грн на місяць

Дмитро Наталуха (Фото: Пресслужба Ради)

У законопроєкту про економічне бронювання від мобілізації існує дві моделі – та, яка "народилася" в Офісі президента, і та, над якою працює комітет з питань економічного розвитку. Про це в коментарі Суспільному розповів голова профільного комітету Ради Дмитро Наталуха.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Одна модель – це, власне, модель, яка народилася в Офісі президента, про 35 000 грн. І друга модель – це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критеріїв", – сказав він.

За словами Наталухи, ці дві моделі відрізняються одна від одної тим, що перша не розповсюджується на фізосіб-підприємців.

"Друге, там частина коштів, оскільки це заробітна плата, то десь щонайменше третина коштів йтиме в місцевий бюджет, а не безпосередньо на ЗСУ. Третя історія, що зарплата мінімальна, з якої можна забронюватися, 35 000 грн, буде вищою, ніж мінімальна заробітна плата у війську, яка сьогодні становить трохи більш як 20 000 грн", – розповів нардеп.

Водночас він вважає, що таку ініціативу можуть сприйняти "досить неоднозначно".

В Україні у 2023 році відкрили рекордну кількість нових ФОПів – понад 300 000. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що це свідчить не стільки про відновлення економіки, скільки про спробу обійти податки й мобілізацію.

Читайте також: У Мінцифрі пояснили проблему з бронюванням айтівців і причину, чому не бронюють ФОПів