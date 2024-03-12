Бронирование от мобилизации. В комитете Рады рассказали: Есть две модели законопроекта

Дмитрий Наталуха (Фото: Пресс-служба Рады)

У законопроекта об экономическом бронировании от мобилизации существует две модели – та, которая "родилась" в Офисе президента, и та, над которой работает комитет по вопросам экономического развития. Об этом в комментарии Суспильному рассказал глава профильного комитета Совета Дмитрий Наталуха.

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"Одна модель – это, собственно, модель, которая родилась в Офисе президента, о 35 000 грн. И вторая модель – это та, над которой мы работаем с командой. Это модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или каких-либо других критериев", – сказал он.

По словам Наталухи, эти две модели отличаются друг от друга тем, что первая не распространяется на физлиц-предпринимателей.

"Второе, там часть средств, поскольку это заработная плата, то где-то по меньшей мере треть средств будет идти в местный бюджет, а не непосредственно на ВСУ. Третья история, что зарплата минимальная, с которой можно забронироваться, 35 000 грн, будет выше минимальной заработной платы в войске, которая сегодня составляет чуть более 20 000 грн", – рассказал нардеп.

В то же время, он считает, что такую инициативу могут воспринять "достаточно неоднозначно".

В Украине в 2023 году открыли рекордное количество новых ФЛП – более 300 000. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что это свидетельствует не столько о восстановлении экономики, сколько о попытке обойти налоги и мобилизацию.

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