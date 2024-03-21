Мобілізація. Член комітету: Будуть або придатні, або непридатні до служби
У законі №10313 більше не розглядають чоловіків призовного віку "обмежено придатними", залишається норма про повну "придатність або непридатність". Про це в коментарі LIGA.net заявив член оборонного комітету, нардеп від Слуги народу Юрій Здебський.
"Задум до закону простий: мобілізувати людей, сформувати резерв, захистити нашу країну. І для цього впроваджується категорія – "або ти придатний, або взагалі тебе списали й забули". Ти можеш працювати водієм, але не підеш в штурмовики, якщо обмежений у якихось своїх фізичних здібностях", – розповів він.
За його словами, мотивація такого рішення – підготовка до тривалої війни та "найгірших сценаріїв".
Крім того, закон передбачає першочергову військову освіту: людина з 18 до 25 років має пройти вишкіл, стати на військовий облік, здобути військову спеціальність, пояснив нардеп.
"Всіх людей, які за станом здоров'я придатні, від 25 до 60 років, зробити військовозобов'язаними, всі мають встати у стрій. Або ти підпадаєш під бронювання, або ти в строю – ось що передбачено законом", – додав Здебський.
Нардеп зазначив, що придатність або непридатність до військової служби регулюватиметься військово-лікарською комісією.
- 25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Нині він – на доопрацюванні.
- Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Однак деякі можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.
- На 19 березня профільний комітет розглянув 1500 поправок до нового мобілізаційного законопроєкту.
Читайте також: Мобілізація. Заступник командира 3 штурмової: Не треба говорити про цифри, потрібен системний призов