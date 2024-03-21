Мобілізація. Член комітету: Будуть або придатні, або непридатні до служби

"Ти можеш працювати водієм, але не підеш у штурмовики, якщо обмежений у якихось своїх фізичних здібностях", – каже LIGA.net Юрій Здебський

Фото: Генштаб ЗСУ

У законі №10313 більше не розглядають чоловіків призовного віку "обмежено придатними", залишається норма про повну "придатність або непридатність". Про це в коментарі LIGA.net заявив член оборонного комітету, нардеп від Слуги народу Юрій Здебський.

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"Задум до закону простий: мобілізувати людей, сформувати резерв, захистити нашу країну. І для цього впроваджується категорія – "або ти придатний, або взагалі тебе списали й забули". Ти можеш працювати водієм, але не підеш в штурмовики, якщо обмежений у якихось своїх фізичних здібностях", – розповів він.

За його словами, мотивація такого рішення – підготовка до тривалої війни та "найгірших сценаріїв".

Крім того, закон передбачає першочергову військову освіту: людина з 18 до 25 років має пройти вишкіл, стати на військовий облік, здобути військову спеціальність, пояснив нардеп.

"Всіх людей, які за станом здоров'я придатні, від 25 до 60 років, зробити військовозобов'язаними, всі мають встати у стрій. Або ти підпадаєш під бронювання, або ти в строю – ось що передбачено законом", – додав Здебський.

Нардеп зазначив, що придатність або непридатність до військової служби регулюватиметься військово-лікарською комісією.

ДОВІДКА 21 березня Рада прийняла закон №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Ним, зокрема, передбачається, що чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'яти місяців пройти повторний медичний огляд. 21 березня Рада прийняла закон №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Ним, зокрема, передбачається, що чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'яти місяців пройти повторний медичний огляд.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Нині він – на доопрацюванні.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Однак деякі можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

На 19 березня профільний комітет розглянув 1500 поправок до нового мобілізаційного законопроєкту.

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