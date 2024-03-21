Мобілізація. Замкомандира 3 штурмової: Не треба говорити про цифри, потрібен системний призов

Жорін заявив, що ніхто ніколи не зможе порахувати, скільки українській армії потрібно людей для перемоги

Максим Жорін (Фото: скриншот з відео)

Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав не оперувати будь-якими цифрами можливих призовників у питанні мобілізації. Про це він написав у Telegram.

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За його словами, будь-які цифри у контексті мобілізації є хибними.

"Ніхто ніколи не зможе порахувати, скільки українській армії потрібно людей для перемоги", – заявив Жорін.

Він зазначив, що Україні потрібна системна мобілізація з постійним поповненням армії та підготовкою.

"Водночас необхідно займатися не лише мобілізацією чоловіків, а й загальною підготовкою цивільного населення. А не вигадувати постійно випадкові цифри, які просто лякають людей", – наголосив офіцер.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україні нібито не потрібна мобілізація 500 000 осіб, про що раніше заявляли Генштаб і тодішній головнокомандувач Валерій Залужний.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Нині він – на доопрацюванні.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Однак деякі можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

На 19 березня профільний комітет розглянув 1500 поправок до нового мобілізаційного законопроєкту.

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