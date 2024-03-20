Шмигаль заявив про відсутність потреби мобілізувати пів мільйона людей

Денис Шмигаль (Фото: пресслужба Кабміну)

Україні не потрібна мобілізація 500 000 осіб, про що раніше заявляли Генштаб та тодішній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів у інтерв'ю Bloomberg Television.

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За словами прем'єра, обсяг набору нових мобілізованих може бути менший, ніж 500 000, про які говорили раніше. Цифра, як зазначив Шмигаль, коригується, враховуючи ротації, які відбуваються на передовій, і озброєння, яке надходить від союзників.

У січні 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що поки не бачить потреби мобілізувати 500 000 людей.

"Не тому, що мені хочеться комусь сподобатися, а тому, що це люди, життя. Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: пів мільйона треба мобілізувати. А третє – це гроші. І як би хто не ставився, всі ці фінанси не походять від партнерів. Все це дає український бюджет", – зазначив тоді Зеленський.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Зараз він – на доопрацюванні.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

Станом на 19 березня профільний комітет розглянув 1500 правок до нового мобілізаційного законопроєкту.

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