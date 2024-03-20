Шмигаль заявив про відсутність потреби мобілізувати пів мільйона людей
Україні не потрібна мобілізація 500 000 осіб, про що раніше заявляли Генштаб та тодішній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів у інтерв'ю Bloomberg Television.
За словами прем'єра, обсяг набору нових мобілізованих може бути менший, ніж 500 000, про які говорили раніше. Цифра, як зазначив Шмигаль, коригується, враховуючи ротації, які відбуваються на передовій, і озброєння, яке надходить від союзників.
У січні 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що поки не бачить потреби мобілізувати 500 000 людей.
"Не тому, що мені хочеться комусь сподобатися, а тому, що це люди, життя. Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: пів мільйона треба мобілізувати. А третє – це гроші. І як би хто не ставився, всі ці фінанси не походять від партнерів. Все це дає український бюджет", – зазначив тоді Зеленський.
- 25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Зараз він – на доопрацюванні.
- Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.
- Станом на 19 березня профільний комітет розглянув 1500 правок до нового мобілізаційного законопроєкту.
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