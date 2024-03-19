Мобілізація. Комітет опрацював 1500 правок, дійшли до блоку про людей з інвалідністю – нардеп

Цього тижня планується ще два засідання

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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув 1500 правок до нового мобілізаційного законопроєкту, підійшов до блоку правок, які стосуються осіб з інвалідністю. Про це у коментарі LIGA.net повідомив нардеп від Слуг народу, член профільного комітету Юрій Здебський.

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Він зазначив, що нардепи "пройшли" 1500 правок, і цього тижня планується ще два засідання комітету щодо цього законопроєкту.

Учора, 18 березня, нардеп від СН Федір Веніславський повідомив, що комітет розглянув 870 з 4300 правок до законопроєкту про мобілізацію. Тобто за сьогодні, згідно зі словами Здебського, парламентарі розглянули 630 правок.

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Сьогодні ж заступник голови комітету від "слуг" Єгор Чернєв заявив, що нардепи шукають способи забезпечення людей з інвалідністю необхідним доглядом, водночас у цьому питанні має бути перекрита лазівка для ухилянтів.

Здебський повідомив, що народні обранці якраз "підійшли" до розділу, який розв'язує ці питання. За його даними, стосовно цього внесено близько 500 правок, їх будуть обговорювати цього тижня.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

27 лютого 2024 року голова комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання.

10 березня голова фракції СН Давид Арахамія повідомив, що в новому мобілізаційному законопроєкті нардепи врегулюють питання щодо людей з інвалідністю та осіб, які їх доглядають, а також залишать відстрочку від призову для аспірантів усіх форм навчання.

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