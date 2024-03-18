Мобілізація. Нардеп: Комітет розглянув 870 правок, процес повільний, бо багато популізму

Співрозмовник LIGA.net у Слузі народу заявив, що 4000 внесених правок можна розглянути за 20 днів

Верховна Рада (Фото пресслужби)

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув 870 правок до законопроєкту про мобілізацію. Про це LIGA.net розповів нардеп від Слуги народу, член профільного комітету Федір Веніславський.

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За його словами, "процес йде повільно, оскільки багато авторів займаються політичним популізмом під час обговорення".

Заступник очільника парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону також заявив, що "деякі колеги понатикували популістських правок".

Він сподівається, що упродовж наступного тижня під час засідання комітету вдасться розглянути всі 4300 правок і потім законопроєкт направлять на голосування у сесійній залі у другому читанні. За його словами, "з правками у комітеті можуть впоратися за два тижні".

Ще один співрозмовник LIGA.net у Слузі народу зазначив, що за день комітет розглядає близько 200 правок.

Тому 4000 внесених правок, каже він, можна розглянути за 20 днів.

Джерело вказує, що сьогодні, 18 березня, комітет планує розглянути поправки №636-687.

Утім, 20 та 21 березня, попередньо, планується засідання парламенту без розгляду мобілізаційного законопроєкту.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

27 лютого 2024 року голова комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

10 березня голова фракції СН Давид Арахамія повідомив, що в новому мобілізаційному законопроєкті нардепи врегулюють питання щодо людей з інвалідністю та осіб, які їх доглядають, а також залишать відстрочку від призову для аспірантів усіх форм навчання.

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