Мобилизация. Нардеп: Комитет рассмотрел 870 правок, процесс медленный, много популизма

Собеседник LIGA.net в Слуге народа заявил, что 4000 внесенных правок можно рассмотреть за 20 дней

Верховная Рада (Фото пресс-службы)

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел 870 поправок к законопроекту о мобилизации. Об этом LIGA.net рассказал нардеп от Слуги народа, член профильного комитета Федор Вениславский.

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По его словам, "процесс идет медленно, поскольку многие авторы занимаются политическим популизмом во время обсуждения".

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона также заявил, что "некоторые коллеги натыкали популистские поправки".

Он надеется, что в течение следующей недели во время заседания комитета удастся рассмотреть все 4300 поправок, а затем законопроект направят на голосование в сессионном зале во втором чтении. По его словам, "с правками в комитете могут справиться через две недели".

Еще один собеседник LIGA.net в Слуге народа отметил, что за день комитет рассматривает около 200 поправок.

Поэтому 4000 внесенных поправок, говорит он, можно рассмотреть за 20 дней.

Источник указывает, что сегодня, 18 марта, комитет планирует рассмотреть поправки №636-687. С документом всех правок можно ознакомиться здесь.

Впрочем, 20 и 21 марта, предварительно, планируется заседание парламента без рассмотрения мобилизационного законопроекта.

Список нововведений относительно нового мобилизационного законопроекта можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

27 февраля 2024 года председатель комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации до второго чтения – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

10 марта председатель фракции СН Давид Арахамия сообщил, что в новом мобилизационном законопроекте нардепы урегулируют вопросы относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними, а также оставят отсрочку от призыва для аспирантов всех форм обучения.

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