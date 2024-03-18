Люди з інвалідністю. Нардеп: Думаємо, як не позбавити їх догляду і закрити лазівку ухилянтам
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки шукає способи забезпечення людей з інвалідністю необхідним доглядом, водночас у цьому питанні має бути перекрита лазівка для ухилянтів. Про це заявив народний депутат, заступник голови профільного комітету Єгор Чернєв, коментуючи положення законопроєкту про мобілізацію.
"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти", – сказав він.
За словами нардепа, ухилянти знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів.
"Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач", – пояснив Чернєв.
- Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.
- 27 лютого 2024 року голова комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.
- 10 березня голова фракції СН Давид Арахамія повідомив, що в новому мобілізаційному законопроєкті нардепи врегулюють питання щодо людей з інвалідністю та осіб, які їх доглядають, а також залишать відстрочку від призову для аспірантів усіх форм навчання.
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