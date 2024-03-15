Мобілізація. Новий закон не вплине на темпи призову, він регулюватиме облік — нардеп

Сергій Рахманін (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Новий закон про мобілізацію не вплине на темпи призову людей до армії, оскільки головним завданням документа буде врегулювання військового обліку. Про це повідомив народний депутат та член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін у коментарі Українській правді.

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За його словами, законопроект потрібен не для збільшення кількості мобілізованих, а для вдосконалення обліку, оскільки військові та держава не можуть порахувати та змусити громадян стати на реєстрацію у військкоматах.

Він зазначив, що йдеться про людей, які є у реєстрах виборців та платників податків, але їх немає у базі військовозобов'язаних, а документ передбачає норми, які допоможуть вирішити цю проблему.