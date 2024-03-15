Мобілізація. Новий закон не вплине на темпи призову, він регулюватиме облік — нардеп
Новий закон про мобілізацію не вплине на темпи призову людей до армії, оскільки головним завданням документа буде врегулювання військового обліку. Про це повідомив народний депутат та член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін у коментарі Українській правді.
За його словами, законопроект потрібен не для збільшення кількості мобілізованих, а для вдосконалення обліку, оскільки військові та держава не можуть порахувати та змусити громадян стати на реєстрацію у військкоматах.
Він зазначив, що йдеться про людей, які є у реєстрах виборців та платників податків, але їх немає у базі військовозобов'язаних, а документ передбачає норми, які допоможуть вирішити цю проблему.
Рахманін заявив, що після ухвалення законопроєкту знадобиться кілька місяців, щоб повністю запустити процедуру.
Парламентар сказав, що 300-500 000 осіб не будуть мобілізовані миттєво, оскільки це річна потреба.
"Якщо розділити цю суму на дванадцять місяців, то вийдемо на ту ж цифру, що мобілізується і зараз. Я нагадую, що загальна мобілізація не припинялася. І плани плюс-мінус у нас весь цей час не змінювалися", – резюмував нардеп.
- Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.
- 27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.
- 10 березня голова фракції СН Давид Арахамія повідомив, що у новому мобілізаційному законопроєкті нардепи врегулюють питання щодо людей з інвалідністю та осіб, які їх доглядають, а також залишать відстрочку від призову для аспірантів усіх форм навчання.
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