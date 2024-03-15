Мобилизация. Новый закон не повлияет на темпы призыва, он будет регулировать учет — нардеп
Новый закон о мобилизации не повлияет на темпы призыва людей в армию, так как главной задачей документа будет урегулирование воинского учета. Об этом сообщил народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Сергей Рахманин в комментарии Украинской правде.
По его словам, законопроект нужен не для увеличения количества мобилизованных, а для совершенствования учета, так как военные и государство не могут посчитать и заставить граждан стать на регистрацию в военкоматах.
Он отметил, что речь идет о людях, которые есть в реестрах избирателей и налогоплательщиков, но их нет в базе военнообязанных, а документ предусматривает нормы, которые помогут решить эту проблему.
Рахманин заявил, что после принятия законопроекта понадобится несколько месяцев, чтобы полностью запустить процедуру.
Парламентарий сказал, что 300-500 000 человек не будут мобилизованы одномоментно, поскольку это годовая потребность.
"Если разделить эту сумму на двенадцать месяцев, то выйдем на ту же цифру, которая мобилизуется и сейчас. Я напоминаю, что всеобщая мобилизация не прекращалась. И планы плюс-минус у нас все это время не менялись", — резюмировал нардеп.
- Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, - читайте здесь.
- 27 февраля глава Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.
- 10 марта глава фракции СН Давид Арахамия сообщил, что в новом мобилизационном законопроекте нардепы урегулируют вопросы относительно людей с инвалидностью и лиц, которые за ними ухаживают, а также оставят отсрочку от призыва для аспирантов всех форм обучения.
Читайте также: Мобилизация. Арахамия: Вопросы групп инвалидности урегулируют, аспирантам оставят отсрочку