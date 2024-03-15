Мобилизация. Новый закон не повлияет на темпы призыва, он будет регулировать учет — нардеп

Рахманин заявил, что законопроект о мобилизации нужен в первую очередь для совершенствования воинского учета

Сергей Рахманин (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Новый закон о мобилизации не повлияет на темпы призыва людей в армию, так как главной задачей документа будет урегулирование воинского учета. Об этом сообщил народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Сергей Рахманин в комментарии Украинской правде.

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По его словам, законопроект нужен не для увеличения количества мобилизованных, а для совершенствования учета, так как военные и государство не могут посчитать и заставить граждан стать на регистрацию в военкоматах.

Он отметил, что речь идет о людях, которые есть в реестрах избирателей и налогоплательщиков, но их нет в базе военнообязанных, а документ предусматривает нормы, которые помогут решить эту проблему.