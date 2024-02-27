Мобілізація. Законопроєкт почали розглядати до другого читання – голова Комітету

Олександр Завітневич (Фото: Судово-юридична газета)

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки почав розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок. Про це повідомив голова Комітету, народний депутат від Слуги народу Олександр Завітневич.

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"Сьогодні на засіданні Комітету розпочали розгляд законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Коротко і по суті, що відбувалося. Маємо опрацювати понад 4 000 правок. Для зручності всі вони тематично розділені на 16 блоків, які висвітлюють концептуальні речі", – написав він.

За словами Завітневича, перед нардепами з Комітету стоїть "надскладне завдання" – у максимально короткі терміни представити законопроєкт з висновками на розгляд парламенту.

Нардеп повідомив, що на засіданні відбувся "ґрунтовний діалог" з представниками Міністерства оборони, у центрі дискусії були "стратегічно важливі питання" стосовно електронного кабінету, електронних повісток, балансу прав та обов’язків громадян, заходів мотивації та примусу під час мобілізації, дотримання принципу справедливості.

"При цьому вивіряємо основні положення на предмет ефективності їх функціонування для досягнення цілей законопроєкту, прогнозуємо наслідки запровадження змін", – пояснив народний обранець.

Сьогодні ж нардеп від Голосу Роман Костенко повідомив LIGA.net, що Комітет наразі не опрацьовував правки до законопроєкту щодо мобілізації.

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Перелік нововведень за новим мобілізаційним законопроєктом можна прочитати тут. Утім, деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок. Також на LIGA.net є великий розбір цього документа.

є великий розбір цього документа. 7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні.

Нардеп від СН Олександр Федієнко повідомив, що до законопроєкту про мобілізацію депутати внесли правку, яка дозволяє українцям законно фіксувати протиправні дії працівників ТЦК на камеру.

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