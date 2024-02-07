Мобілізація. Рада підтримала урядовий законопроєкт у першому читанні

За – 243 нардепи, на правки відведено два тижні, після чого буде друге читання

Верховна Рада (Ілюстративне фото: пресслужба парламенту)

Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні. Про це повідомив нардеп з фракції Голос Ярослав Железняк.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Законопроєкт було ухвалено парламентом без пропозицій Комітету з нацбезпеки; надалі буде 14 днів (до 21 лютого) на внесення правок у документ, після чого відбудеться друге читання, пояснив Железняк.

"Тобто найбільш імовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", – написав нардеп.

Він наводить результати голосування за фракціями:

→ Слуга народу - 178 нардепів;

→ Європейська солідарність - 0;

→ Батьківщина - 0;

→ Платформа за життя та мир (колишнє заборонене ОПЗЖ) – 17;

→ За майбутнє – 7;

→ Голос - 3;

→ Довіра – 18;

→ Відновлення України (колишня ОПЗЖ, позафракційні, колишні СН) – 12;

→ Позафракційні – 8.

Надвечір 6 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що нова редакція урядового законопроєкту про мобілізацію, як і попередня, містить "суперечливі норми". Зокрема, є претензії до тимчасового обмеження права громадянина на виїзд з країни та електронного кабінету — загалом зауваження до законопроєкту від Офісу омбудсмена зайняли дев'ять сторінок (детальніше читайте тут).

Утім згодом омбудсмен повідомив про термінову нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, на якій обговорювався законопроєкт про мобілізацію. Лубінець закликав народних депутатів ухвалити документ у першому читанні й зазначив, що зауваження можна буде виправити до другого читання.

Наступного дня профільний Комітет Ради рекомендував ухвалити у першому читанні законопроєкт — за нього проголосували 12 нардепів, утрималося п'ятеро. Рішення було ухвалено без додаткових пропозицій комітету, повідомляв нардеп Железняк.

30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень — тут.

У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення водійських прав, заборона на виїзд за кордон.

Документ у Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За словами заступника голови комітету з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, у новій редакції законопроєкту залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".

Читайте також: Міноборони про санкції для ухилянтів: Хотілося б. Це необхідно для забезпечення демобілізації