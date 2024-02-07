Мобілізація. Рада підтримала урядовий законопроєкт у першому читанні
Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні. Про це повідомив нардеп з фракції Голос Ярослав Железняк.
Законопроєкт було ухвалено парламентом без пропозицій Комітету з нацбезпеки; надалі буде 14 днів (до 21 лютого) на внесення правок у документ, після чого відбудеться друге читання, пояснив Железняк.
"Тобто найбільш імовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", – написав нардеп.
Він наводить результати голосування за фракціями:
→ Слуга народу - 178 нардепів;
→ Європейська солідарність - 0;
→ Батьківщина - 0;
→ Платформа за життя та мир (колишнє заборонене ОПЗЖ) – 17;
→ За майбутнє – 7;
→ Голос - 3;
→ Довіра – 18;
→ Відновлення України (колишня ОПЗЖ, позафракційні, колишні СН) – 12;
→ Позафракційні – 8.
Надвечір 6 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що нова редакція урядового законопроєкту про мобілізацію, як і попередня, містить "суперечливі норми". Зокрема, є претензії до тимчасового обмеження права громадянина на виїзд з країни та електронного кабінету — загалом зауваження до законопроєкту від Офісу омбудсмена зайняли дев'ять сторінок (детальніше читайте тут).
Утім згодом омбудсмен повідомив про термінову нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, на якій обговорювався законопроєкт про мобілізацію. Лубінець закликав народних депутатів ухвалити документ у першому читанні й зазначив, що зауваження можна буде виправити до другого читання.
Наступного дня профільний Комітет Ради рекомендував ухвалити у першому читанні законопроєкт — за нього проголосували 12 нардепів, утрималося п'ятеро. Рішення було ухвалено без додаткових пропозицій комітету, повідомляв нардеп Железняк.
- 30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень — тут.
- У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення водійських прав, заборона на виїзд за кордон.
- Документ у Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
- За словами заступника голови комітету з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, у новій редакції законопроєкту залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".
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