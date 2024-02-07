Мобилизация. Рада поддержала правительственный законопроект в первом чтении

За – 243 нардепа, на правки отведено две недели, после чего последует второе чтение

Верховная Рада (Иллюстративное фото: пресс-служба парламента)

Верховная Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении. Об этом сообщил нардеп из фракции Голос Ярослав Железняк.

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Законопроект был принят парламентом без предложений Комитета по нацбезопасности; в дальнейшем будет 14 дней (до 21 февраля) на внесение поправок в документ, после чего состоится второе чтение, пояснил Железняк.

"То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", – написал нардеп.

Он приводит результаты голосование по фракциям:

→ Слуга народа – 178 нардепов;

→ Европейская солидарность – 0;

→ Батьківщина – 0;

→ Платформа за жизнь и мир (бывшее запрещенное ОПЗЖ) – 17;

→ За майбутнє – 7;

→ Голос – 3;

→ Довіра – 18;

→ Восстановление Украины (экс-ОПЗЖ, внефракционные, бывшие СН) – 12;

→ Внефракционные – 8.

К вечеру 6 января Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что новая редакция правительственного законопроекта о мобилизации, как и предыдущая, содержит "противоречивые нормы". В частности, есть претензии к временному ограничению права гражданина на выезд из страны и электронного кабинета — в общей сложности замечание к законопроекту от Офиса омбудсмена заняли девять страниц (подробнее читайте здесь).

Впрочем, впоследствии омбудсмен сообщил о срочном совещании с министром обороны Рустемом Умеровым, на котором обсуждался законопроект о мобилизации. Лубинец призвал народных депутатов принять документ в первом чтении и отметил, что замечание можно будет исправить до второго чтения.

На следующий день профильный Комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект — за него проголосовали 12 нардепов, воздержались пятеро. Решение было принято без дополнительных предложений комитета, сообщал нардеп Железняк.

30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.

В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.

Документ в Раде будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По словам заместителя главы комитета по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, в новой редакции законопроекта остались и добавились нормы, которые "вызывают сомнения в их целесообразности".

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