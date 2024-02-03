Міноборони про санкції для ухилянтів: Хотілося б. Це необхідно для забезпечення демобілізації

"Таке враження, що вся країна думає, як не піти служити. Це не так, слава богу", – сказав Павлюк

Ілларіон Павлюк (Фото - Міноборони)

Запропоновані у новому законопроєкті про мобілізацію обмеження для ухилянтів не є "покаранням", тому що вони будуть тимчасовими. Ці заходи є необхідними на тлі того, що потрібно забезпечити демобілізацію військових у чітко визначений термін. Про це заявив речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі національного телемарафону.

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Журналіст запитав Павлюка щодо запропонованих новою редакцією законопроєкту норм про "покарання" для ухилянтів – чи будуть вони, на думку представника Міноборони, підтримані у Верховній Раді.

Павлюк відповів, що "хотілось би". Він пояснив свою позицію тим, що для визначеності щодо термінів демобілізації тих, хто наразі захищає Україну, потрібно не тільки розуміти, через який термін людина може бути демобілізована, але й розуміти, як забезпечити поповнення війська за цей термін.

"Всі одразу говорять про санкції, всіх найбільше це тригерить. Давайте почнемо зі зручності: значно зручніше оновити дані в електроному кабінеті, ніж йти до ТЦК. Розрахунок на те, що ми зможемо охопити велику кількість українців і ми будемо нарешті мати чіткі дані про наших громадян і розуміти, кого доцільно призивати", – зазначив Павлюк.

Він наголосив, що запропоновані законопроєктом санкції стосуються конкретно тих, хто порушує законодавство – надає неправдиві дані, не з’являється за вимогою до ТЦК.

При цьому, як наголосив представник Міноборони, передбачені санкції не є "покаранням", а є "методом впливу", тому що вони будуть тимчасовими – щойно людина з’явиться до ТЦК, ці обмеження будуть зняті.

"Потрібно це робити. Мені прикро, що в більшості дискусій у соцмережах ледь не найпопулярніші слова "відстрочка" і "санкції". Таке враження, що вся країна думає, як не піти служити. По-перше, це не так, слава богу. По-друге, хотілось би, щоб ми про інше говорили", – сказав Павлюк.

Він додав, що оновлення механізму мобілізації і забезпечення визначеності терміну служби наразі є надзвичайно важливими.

30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень - тут.

У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення водійських прав, заборона на виїзд за кордон.

Документ у Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За словами заступника голови комітету з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, у новій редакції законопроєкту залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".

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