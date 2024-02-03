Минобороны о санкциях для уклонистов: Хотелось бы. Это нужно для обеспечения демобилизации

"Такое впечатление, что вся страна думает, как не пойти служить. Это не так, слава богу", – сказал Павлюк

Илларион Павлюк (Фото - Минобороны)

Предложенные в новом законопроекте о мобилизации ограничения для уклонистов не являются "наказанием", потому что они будут временными. Эти меры необходимы на фоне того, что нужно обеспечить демобилизацию военных в четко определенный срок. Об этом заявил спикер Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире национального телемарафона.

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Журналист спросил Павлюка по поводу предложенных новой редакцией законопроекта норм о "наказании" для уклонистов – будут ли они, по мнению представителя Минобороны, поддержаны в Верховной Раде.

Павлюк ответил, что "хотелось бы". Он объяснил свою позицию тем, что для определенности насчет сроков демобилизации тех, кто сейчас защищает Украину, нужно не только понимать, через какой срок человек может быть демобилизован, но и понимать, как обеспечить пополнение войска за этот срок.

"Все сразу говорят о санкциях, всех больше всего это триггерит. Давайте начнем с удобства: гораздо удобнее обновить данные в электронном кабинете, чем идти в ТЦК. Расчет на то, что мы сможем охватить большое количество украинцев и мы наконец будем иметь четкие данные о наших гражданах и понимать, кого целесообразно призывать", – отметил Павлюк.

Он подчеркнул, что предложенные законопроектом санкции касаются именно тех, кто нарушает законодательство – предоставляет ложные данные, не является по требованию в ТЦК.

При этом, как отметил представитель Минобороны, предусмотренные санкции являются не "наказанием", а "методом влияния", потому что они будут временными – как только человек явится в ТЦК, эти ограничения будут сняты.

"Нужно это делать. Мне досадно, что в большинстве дискуссий в соцсетях едва ли не самые популярные слова "отсрочка" и "санкции". Такое впечатление, что вся страна думает, как не пойти служить. Во-первых, это не так, слава богу". Во-вторых, хотелось бы, чтобы мы о другом говорили", – сказал Павлюк.

Он добавил, что обновление механизма мобилизации и обеспечение определенности срока службы сейчас чрезвычайно важны.

30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.

В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.

Документ в Раде будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный .

По словам заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, в новой редакции законопроекта остались и добавились нормы, которые "вызывают сомнения в их целесообразности".

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