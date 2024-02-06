Мобілізація. Омбудсмен поговорив з Умєровим і закликав прийняти законопроєкт у першому читанні

Дмитро Лубінець заявив, що зауваження до документа можна буде врегулювати до другого читання

Дмитро Лубінець (Скриншот з відео)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про термінову нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, на якій обговорювався законопроєкт про мобілізацію. Омбудсмен закликав народних депутатів прийняти документ у першому читанні й зазначив, що зауваження можна буде виправити до другого читання.

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За словами Лубінця, у результаті наради він дійшов висновку, що законопроєкт має бути ухвалений Верховною Радою у першому читанні.

Омбудсмен звернувся з відповідним проханням до нардепів.

Лубінець зазначив, що до другого читання зауваження до документа з боку Офісу омбудсмена можна буде врегулювати.

Раніше Лубінець повідомив, що нова редакція урядового законопроєкту про мобілізацію, як і попередня, містить "суперечливі норми". Зокрема, є претензії до тимчасового обмеження права громадянина на виїзд з країни та електронного кабінету — загалом зауваження до законопроєкту від Офісу омбудсмена зайняли дев'ять сторінок (детальніше читайте тут).

30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень — тут.

У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення водійських прав, заборона на виїзд за кордон.

Документ у Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За словами заступника голови комітету з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, у новій редакції законопроєкту залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".

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