Мобилизация. Омбудсмен поговорил с Умеровым, призвал принять законопроект в первом чтении

Дмитрий Лубинец заявил, что замечания к документу можно будет урегулировать до второго чтения

Дмитрий Лубинец (Скриншот по видео)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о срочном совещании с министром обороны Рустемом Умеровым, на котором обсуждался законопроект о мобилизации. Омбудсмен призвал народных депутатов принять документ в первом чтении и отметил, что замечания можно будет исправить до второго чтения.

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По словам Лубинца, в результате совещания он пришел к выводу, что законопроект должен быть принят Верховной Радой в первом чтении.

Омбудсмен обратился с соответствующей просьбой к нардепам.

Лубинец отметил, что до второго чтения замечания к документу со стороны Офиса омбудсмена можно будет урегулировать.

Ранее Лубинец сообщил, что новая редакция правительственного законопроекта о мобилизации, как и предыдущая, содержит "противоречивые нормы". В частности, есть претензии к временному ограничению права гражданина на выезд из страны и электронному кабинету — в общей сложности замечания к законопроекту от Офиса омбудсмена заняли девять страниц (подробнее читайте здесь).

30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.

В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.

Документ в Раде будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По словам заместителя главы комитета по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, в новой редакции законопроекта остались и добавились нормы, которые "вызывают сомнения в их целесообразности".

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