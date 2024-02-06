Мобилизация. Омбудсмен поговорил с Умеровым, призвал принять законопроект в первом чтении
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о срочном совещании с министром обороны Рустемом Умеровым, на котором обсуждался законопроект о мобилизации. Омбудсмен призвал народных депутатов принять документ в первом чтении и отметил, что замечания можно будет исправить до второго чтения.
По словам Лубинца, в результате совещания он пришел к выводу, что законопроект должен быть принят Верховной Радой в первом чтении.
Омбудсмен обратился с соответствующей просьбой к нардепам.
Лубинец отметил, что до второго чтения замечания к документу со стороны Офиса омбудсмена можно будет урегулировать.
Ранее Лубинец сообщил, что новая редакция правительственного законопроекта о мобилизации, как и предыдущая, содержит "противоречивые нормы". В частности, есть претензии к временному ограничению права гражданина на выезд из страны и электронному кабинету — в общей сложности замечания к законопроекту от Офиса омбудсмена заняли девять страниц (подробнее читайте здесь).
- 30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.
- В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.
- Документ в Раде будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- По словам заместителя главы комитета по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, в новой редакции законопроекта остались и добавились нормы, которые "вызывают сомнения в их целесообразности".
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