Новий план Трампа. Джерела Axios пояснили, чому не відбулась зустріч Зеленського і Віткоффа

Співрозмовники медіа заявили про переговори спецпосланця Трампа з Умєровим, план Зеленського, розроблений з європейцями, та інші деталі

Стів Віткофф (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Зустріч спеціального посланця глави США Стіва Віткоффа з президентом Володимиром Зеленським було відкладено, зокрема, через незацікавленість останнього обговорювати новий мирний план Дональда Трампа, стверджує Axios з посиланням на неназваного чиновника США. Медіа заявляє про інші деталі перемовин, цитуючи анонімних співрозмовників в Штатах та Україні..

За даними поінформованого американського чиновника, новий план Трампа на 28 пунктів зокрема передбачає, що РФ отримає повний контроль над Донеччиною та Луганщиною в обмін на гарантії безпеки США для України та Європи від російської агресії в майбутньому.

Один зі співбесідників Axios заявив, що Зеленський уповноважив секретаря Ради нацбезпеки та оборони Рустема Умєрова вести переговори з Віткоффом, і що багато його коментарів було включено до тексту плану американського президента.

Співрозмовець стверджує, що під час перемовин з Умєровим було досягнуто багато домовленостей.

Неназваний український чиновник підтвердив, що Зеленський відправив секретаря РНБО, щоб його поінформували про план Штатів. Однак він зауважив, що це відбулось усно і що Умєров не отримав письмової пропозиції від спецпосланця Трампа.

Також цей посадовець заперечив, що секретар РНБО погодився з умовами плану під час зустрічі, й зауважив, що Україна заперечує проти багатьох пунктів.

Як вказує Axios, перед зустріччю з Умєровим Віткофф провів широкі обговорення цього плану зі спецпосланцем російського диктатора Кирилом Дмитрієвим.

У середу, 19 листопада, Віткофф планував відвідати Анкару у межах підтримки Туреччиною мирної ініціативи Трампа та провести тристоронню зустріч із Зеленським і міністром закордонних справ цієї країни Хаканом Фіданом, розповів медіа неназваний чиновник США.

Він заявив, зустріч було відкладено, коли стало ясно, що український президент відходить від домовленостей, нібито досягнутих з Умєровим, і не зацікавлений в обговоренні плану Трампа.

Натомість Зеленський вирушив до турецької столиці з іншим планом, розробленим з разом з європейськими партнерами, який РФ ніколи не прийме, додав посадовець.

Водночас український чиновник розповів, що зустріч відклали, оскільки Зеленський просив обговорити план у ширшому форматі, включно з європейськими країнами.

Другий американський посадовець зазначив, що внутрішньополітичний корупційний скандал в Україні був ще однією причиною відкладення цих переговорів.

Він же зауважив, що Трамп уповноважив свого спецпредставника спробувати досягти угоди з українським президентом у Туреччині й підтримав рішення скасувати зустріч з ним.

"Зараз ми збираємося чекати. М'яч на боці Зеленського", – сказав чиновник США.

Він також заявив, що президент України може приїхати до Вашингтону, щоб обговорити новий американський план, якщо він цього захоче.