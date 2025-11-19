Зеленський про обміни полоненими: Сподіваємось відновити до кінця 2025 року

Володимир Зеленський (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна сподівається до кінця року відновити обміни полоненими з Росією. Про це глава держави розповів під час пресконференції з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом в Анкарі.

"Сподіваємось до кінця року відновити обміни й повернути значну кількість полонених. Туреччина нам в цьому дуже допомагає", – заявив Зеленський, особисто подякувавши Ердогану.

Також президент повідомив, що завдяки переговорам за участі Туреччини уже є 2500 українських полонених, яких було повернуто на батьківщину або щодо яких було ухвалено рішення про обмін й вони перебувають "на шляху до дому".

Раніше, 15 листопада, секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров повідомив про домовленість щодо звільнення 1200 українців із російського полону.

"Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома – за сімейним столом і поруч із рідними", – повідомляв чиновник за результатами переговорів у Туреччині й Об'єднаних Арабських Еміратах.