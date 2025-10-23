В Україну повернули тіла 1000 полеглих військових

Останки, передані росіянами, відправлять на експертизи з метою ідентифікації загиблих

Повернення тіл (Фото: Коордштаб)

У четвер, 23 жовтня, відбулися репатріаційні заходи – в Україну повернуто 1000 тіл. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За твердженням російської сторони, вони передали 1000 тіл, які належать українським військовослужбовцям.

Слідчі та експерти найближчим часом здійснять всі необхідні експертизи та здійснять ідентифікацію репатрійованих тіл.

Репатріацію вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших структур.

Репатріація відбулася за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Фото: Коордштаб

У червні Клименко повідомляв, що під час репатріацій Росія передала Україні тіла своїх військових, змішані з тілами українських захисників.

Попередній обмін тіл відбувся 18 вересня. Тоді в Україну в межах репатріаційних заходів було повернуто 1000 тіл.