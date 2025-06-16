Глава МВС заявив, що росіяни передали тіла своїх військових, змішані з тілами українців

Ігор Клименко (Фото: МВС)

Під час останніх репатріацій Росія передала Україні тіла своїх військових, змішані з тілами українських захисників. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, повернення тіл загиблих – одна з найважчих, але вкрай необхідних місій. Після кожної репатріації розпочинається розтин, ретельний огляд слідчим, проведення ДНК-експертиз та перевірка кожної деталі.

Клименко наголосив, що цей процес і так складний та тривалий, а РФ ще й навмисно ускладнює Україні процес ідентифікації.

"Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації. До того ж під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових – змішані з тілами українців. На жаль, це факт", – зазначив міністр.

Він вважає, що це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою експертів, доповнюючи все це інформаційним тиском.

"А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо", – додав глава МВС.

Міністр акцентував, що українські експерти працюють на межі можливого. Кожна експертиза проводиться ретельно і не один раз.

"Фахівці підготовлені, лабораторії оснащені, процеси відпрацьовані. Найбільший виклик – час. Ми розуміємо біль і очікування родин. Максимально прискорюємо процес ідентифікації. Та з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і можливо – саме це є метою Росії", – написав він.

2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. На зустрічі вдалося домовитися, зокрема, про новий обмін полоненими й тілами загиблих військових.

16 червня в Україну вдалося повернути ще 1245 тіл загиблих військових. Репатріаційну частину Стамбульських домовленостей завершено – загалом за п'ять днів Україна отримала 6057 тіл.