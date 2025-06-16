Повернуто ще 1245 тіл загиблих українців. Етап Стамбульських домовленостей завершено – фото

Загалом Україна отримала 6057 тіл. Росія також повідомила, скільки забрала своїх загиблих

Повернення тіл (Фото: Коордштаб)

В Україну вдалося повернути ще 1245 тіл загиблих. Репатріаційну частину Стамбульських домовленостей завершено, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

16 червня відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, про які було домовлено під час зустрічі України та Росії. За твердженням російської сторони, тіла належать загиблим українцям, зокрема військовослужбовцям.

У межах домовленостей в Україну загалом було повернуто 6057 тіл.

Правоохоронці спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Водночас глава російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив, що Кремль "виконав обіцянку" і передав 6060 тіл загиблих офіцерів та солдатів ЗСУ. Натомість РФ, за його словами, отримала 78 тіл російських солдатів.

Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.