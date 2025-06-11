В Україну повернули 1212 тіл загиблих захисників – Коордштаб
В Україну вдалося повернути 1212 тіл полеглих військових за результатами проведених репатріаційних заходів. Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
Повернені оборонці воювали в Курській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
Зазначається, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.
У штабі зазначили, що полеглих оборонців вдалося повернути завдяки спільній роботі зі Службою безпеки України, Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та іншими структурами Сектору безпеки та оборони України.
Сприяв процесу Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
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