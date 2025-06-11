В Україну повернули 1212 тіл загиблих захисників – Коордштаб

Повернення тіл захисників (Фото: Координаційний штаб)

В Україну вдалося повернути 1212 тіл полеглих військових за результатами проведених репатріаційних заходів. Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Повернені оборонці воювали в Курській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Зазначається, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

У штабі зазначили, що полеглих оборонців вдалося повернути завдяки спільній роботі зі Службою безпеки України, Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та іншими структурами Сектору безпеки та оборони України.

Сприяв процесу Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Фото: Координаційний штаб